Китай и Япония договорились провести саммит лидеров с участием Южной Кореи

Во время переговоров министра иностранных дел Японии Таро Коно с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине. 28 января 2018

Во время переговоров министра иностранных дел Японии Таро Коно с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине. 28 января 2018

ПЕКИН, 28 янв — РИА Новости. Китай и Япония пришли к договоренности о проведении в кратчайшие сроки трехстороннего саммита лидеров с участием Южной Кореи, сообщает в воскресенье МИД КНР.

Главы внешнеполитических ведомств Китая и Японии Ван И и Таро Коно в воскресенье провели переговоры, в ходе которых преимущественно затрагивались двусторонние отношения Пекина и Токио, однако главы МИД не обошли стороной и вопросы региональной значимости.

"Обе стороны согласились, что поддержание двусторонних межгосударственных контактов на высоком уровне играет важную роль в их развитии, стороны договорились в кратчайшие сроки устроить заседание лидеров Китая, Японии и Южной Кореи ради совместного выстраивания надлежащей обстановки", — говорится в сообщении ведомства.

Также подчеркивается, что "обе стороны согласились укреплять сотрудничество и расширять круг общих интересов".