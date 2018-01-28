Китай и Япония договорились провести саммит лидеров с участием Южной Кореи

ПЕКИН, 28 янв — РИА Новости. Китай и Япония пришли к договоренности о проведении в кратчайшие сроки трехстороннего саммита лидеров с участием Южной Кореи, сообщает в воскресенье МИД КНР.
"Обе стороны согласились, что поддержание двусторонних межгосударственных контактов на высоком уровне играет важную роль в их развитии, стороны договорились в кратчайшие сроки устроить заседание лидеров Китая, Японии и Южной Кореи ради совместного выстраивания надлежащей обстановки", — говорится в сообщении ведомства.
Также подчеркивается, что "обе стороны согласились укреплять сотрудничество и расширять круг общих интересов".