В Сети появилось видео убийства мужчины чикагским полицейским

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Гражданское управление по надзору за деятельностью полиции (COPA) Чикаго опубликовало видео с нательной камеры сотрудника правоохранительных органов, застрелившего мужчину.

Инцидент произошел 29 ноября. Как отмечается в подписи к ролику, полицейские выехали по вызову из-за стрельбы. Прибыв по указанному адресу, они обнаружили 24-летнего Акуонесса Кэтери, который был вооружен. Мужчина попытался скрыться, полицейские погнались за ним.

Один из правоохранителей выстрелил в Кэтери, от ранений он позднее скончался в больнице. На месте происшествия был найден самозарядный пистолет.

В рапорте офицер полиции указал, что пошел на крайние меры из-за того, что предполагаемый злоумышленник навел на него оружие.

По данным местного телеканала WGN-TV, погибший мужчина был рэп-исполнителем.

Полиция ведет расследование инцидента. Видеозапись опубликована из соображений прозрачности следствия.