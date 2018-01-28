Клинцевич ответил на слова премьера Польши о "российской угрозе"

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал заявление Варшавы об "угрозе со стороны России".
"Самая большая угроза для Польши кроется в процессах, идущих сегодня в самой стране, в ее внутреннем состоянии", — отметил Клинцевич на своей странице в Facebook.
По словам сенатора, Москва не давала ни одного повода для подобных заявлений Польши. Клинцевич также добавил, что такие высказывания "не улучшают российско-польские отношения".
Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия на сегодняшний день является наиболее серьезной угрозой для его страны.