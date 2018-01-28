Трамп заявил о нечестном отношении Евросоюза к США в вопросах торговли

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Дональд Трамп признался, что у него "много проблем с ЕС" в вопросах товарооборота, пишет газета Daily Mail.

"Это может вылиться в нечто большее с этой точки зрения, с точки зрения торговли. Европейский Союз очень нечестно относится к Соединенным Штатам в том, что касается торговли", — сказал он в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Глава США подчеркнул, что американской продукции "очень сложно" проникнуть на рынок ЕС. "Тем не менее они отправляют нам свой товар — без налогов, с очень маленькими налогами. Это очень нечестно", — подчеркнул Трамп.

При этом он отметил, что не только европейские страны "нечестно относятся" к США в этом вопросе. Какие еще государства входят в эту категорию, американский лидер не уточнил.

Что касается переговоров Британии по Brexit, Трамп заявил, что вел бы их по-другому. "Я бы занял более жесткую позицию по вопросу о выходе (из ЕС. — Прим. ред.)", — сказал он.

Британцы проголосовали за выход из Евросоюза на референдуме в 2016 году. Соединенное Королевство покинет ЕС 29 марта 2019 года. Предполагается, что после этого между Евросоюзом и Великобританией будет действовать ограниченный во времени переходный период, во время которого существующие соглашения и законы между Брюсселем и Лондоном останутся в силе. Договоренность с Брюсселем относительно переходного периода должна быть достигнута до конца марта.