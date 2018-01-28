МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Директор института национальной памяти Украины Владимир Вятрович пояснил свои слова о том, что музыканты Владимир Высоцкий и Виктор Цой "опасны" для Украины.Facebook.
Вятрович отметил, что в принципе не призывал запрещать на Украине творчество каких либо исполнителей, за исключением тех, кто открыто поддерживает российскую политику. Однако, по его словам, имена музыкантов "могут использовать" в целях Москвы.
Свое высказывание об исходящей опасности он сравнил с надписью "Курение убивает" на пачках табачных изделий. Вятрович подчеркнул, что цель этих слов — не запретить курение, а рассказать о последствиях.
Ранее он назвал музыкантов Владимира Высоцкого и Виктора Цоя, писателя Михаила Булгакова и других деятелей культуры "симпатичными щупальцами русского мира" и заявил, что эти люди опасны для Украины.
Директор института национальной памяти Украины известен активной русофобской позицией. Так, он уже призывал украинцев полностью прекратить общение с родственниками в России, а также предлагал признать "оккупацией" весь период пребывания Украины в СССР.