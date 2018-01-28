На Украине пояснили слова об "опасности" Цоя и Высоцкого

Мужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве. Архивное фото

Мужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве. Архивное фото

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Директор института национальной памяти Украины Владимир Вятрович пояснил свои слова о том, что музыканты Владимир Высоцкий и Виктор Цой "опасны" для Украины.

"Дискуссию о возможности использования Россией определенного деятеля культуры прошлого занесло в сторону: можно или нельзя запрещать, а если можно, то кого именно", — написал он на Facebook

Вятрович отметил, что в принципе не призывал запрещать на Украине творчество каких либо исполнителей, за исключением тех, кто открыто поддерживает российскую политику. Однако, по его словам, имена музыкантов "могут использовать" в целях Москвы.

Свое высказывание об исходящей опасности он сравнил с надписью "Курение убивает" на пачках табачных изделий. Вятрович подчеркнул, что цель этих слов — не запретить курение, а рассказать о последствиях.

Ранее он назвал музыкантов Владимира Высоцкого и Виктора Цоя, писателя Михаила Булгакова и других деятелей культуры "симпатичными щупальцами русского мира" и заявил, что эти люди опасны для Украины.

Директор института национальной памяти Украины известен активной русофобской позицией. Так, он уже призывал украинцев полностью прекратить общение с родственниками в России, а также предлагал признать "оккупацией" весь период пребывания Украины в СССР.