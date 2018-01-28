ХЕЛЬСИНКИ, 28 янв — РИА Новости. В Финляндии началось голосование на выборах президента, сообщает министерство юстиции страны в воскресенье.

Всего правом голоса обладают 4,5 миллиона граждан. Досрочно уже проголосовали 36,7% избирателей, или 1,55 миллиона человек, включая премьер-министра и президента страны.

"Избирательные участки откроются в 9 утра (10 мск) и закроются в 20.00 (21 мск). Голосование пройдет в 13 избирательных округах в Финляндии, а также зарубежных дипломатических миссиях страны по всему миру. Голосовать могут граждане с 18 лет", — говорится в сообщении.

Всем гражданам, обладающим избирательным правом, по почте было направлено письмо на домашний адрес, куда были вложены две избирательные карточки на случай, если президентские выборы пройдут в два тура. На избирательных карточках указан избирательный участок для голосования в день выборов.

При посещении участка, которые расположены в зданиях общеобразовательных учреждений, библиотеках, почтовых отделениях, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, например, паспорт, удостоверение личности или водительские права. Необходимо получить бюллетень для голосования, где нужно проставить номер кандидата в президенты, за которого избиратель желает проголосовать, не делать никаких других пометок, сложить бюллетень пополам, поставить печать на бюллетене у члена избирательной комиссии и поместить бюллетень в урну для голосования.

Все кандидаты в президенты имеют индивидуальный номер, без использования цифры "1", чтобы таким образом косвенно не объявлять заранее кого-то одного лидером. Кандидаты в президенты Финляндии имеют такие номера: 2 — Мерья Кюллёнен от "Левого союза", 3 — Пекка Хаависто от партии "Союз зеленых", 4 — экс-премьер Матти Ванханен от "Финляндского центра", 5 — Лаура Хухтасаари от партии "Истинные финны", 6 — Туула Хаатайнен от Социально-демократической партии, 7 — Пааво Вяюрюнен, член Европарламента, 8 — Саули Ниинистё, независимый кандидат, 9 — Нильс Торвальдс от Шведской народной партии.

Ожидается, что выборы пройдут в один тур, но в случае необходимости проведения второго тура он намечен на 11 февраля.