Власти Афганистана объявили национальный траур по жертвам теракта в Кабуле

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Правительство Афганистана объявило воскресенье днем национального траура по жертвам взрыва в дипломатическом квартале Кабула, сообщает телеканал 1TV.

Кроме того, понедельник объявлен выходным днем для жителей Кабула.

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. По последним данным министерства здравоохранения страны, 95 человек погибли, еще 191 получил ранения. Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан"*.

* Террористическая группировка "Талибан" запрещена в России.