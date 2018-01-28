В Китае 12 банков оштрафовали за незаконную торговлю ценными бумагами

ПЕКИН, 28 янв — РИА Новости. Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC) оштрафовала 12 финансовых организаций на 295 миллионов юаней (46,6 миллиона долларов) за мошенничество и незаконную торговлю ценными бумагами, говорится в заявлении на сайте регулятора.

Сообщается, что сумма незаконных сделок по ценным бумагам, проведенных в этих 12 организациях, составила 7,9 миллиарда юаней (1,25 миллиарда долларов). Также отмечается, что руководство банков неправомерным образом использовали фондовые средства на общую сумму 3 миллиарда юаней (474,7 миллиона долларов). По данным комиссии, расследование выявило, что наиболее крупное нарушение, которое повлекло возникновение "хаоса на рынке", было совершено в отделении Почтового сберегательного банка Китая (PSBC) в городе Увэй провинции Ганьсу. PSBC был оштрафован на 90,5 миллиона юаней (14,3 миллиона долларов).

Вторым крупным нарушителем стало отделение Сельского коммерческого банка в уезде Цзяохэ провинции Цзилинь (Гирин). Банк оштрафован на 77,4 миллиона юаней (12,2 миллиона долларов).

Остальные десять банковских организаций за незаконную торговлю ценными бумагами были оштрафованы на общую сумму 127,5 миллиона юаней (20,17 миллиона долларов). Среди них банк "Шаосин" в провинции Чжэцзян, банки городов Сямэнь и Нанкин, банк провинции Хэбэй, отделения Сельского коммерческого банка в округе Хэнъян провинции Хунань и в уезде Динчжоу провинции Хэбэй.

Данные случаи мошенничества в значительной степени нарушили порядок на финансовом рынке и продемонстрировали недостаток внутреннего контроля, а также несоблюдение законодательных требований в соответствующих организациях, отмечается в заявлении комиссии.

Комиссия намерена усилить работу по устранению возникшего хаоса на рынке, выявить крупные дела, связанные с правонарушениями в банковском секторе, решительно придерживаться позиции, что нарушивший закон должен нести ответственность, проводить строгие обязательные проверки, предотвращать и устранять крупные нарушения на финансовом рынке.

В заявлении подчеркивается, что ряд высокопоставленных руководителей соответствующих финансовых организаций были сняты со своих постов и лишены права работать на руководящих должностях на сроки от двух лет до пожизненного. Пока неизвестно, будет ли в отношении них проводиться дополнительное индивидуальное расследование.