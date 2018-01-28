Китай призвал Японию к совместным усилиям для развития отношений

ПЕКИН, 28 янв — РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И в ходе встречи со своим японским коллегой Таро Коно в воскресенье призвал Токио приложить совместные усилия для выведения отношений двух стран на путь стабильного развития, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Встреча глав МИД двух стран прошла в рамках визита Таро Коно в Пекин 27-28 января.

Ван И подчеркнул, что Китай придает большое значение тому, что в последнее время Япония делала позитивные заявления в отношении Китая, в особенности это касается речи премьер-министра Синдзо Абэ, произнесенной в парламенте, где говорилось, что улучшение отношений с Китаем является важной политической управленческой задачей для Японии.

"Мы надеемся, что японская сторона не ослабит усилий, не отступит, а превратит свои заявления в реальные действия, будет принимать совместные с Китаем усилия для как можно скорейшего возврата отношений двух стран на путь нормального и здорового развития", — сказал Ван И.

Он добавил, что "в настоящее время китайско-японские отношения находятся на этапе, когда обе страны видят прогресс, однако сталкиваются и с многочисленными помехами и препятствиями".

Китайский министр иностранных дел отметил, что факт посещения его японским коллегой Пекина в самом начале года свидетельствует о сильном желании японского правительств улучшить двусторонние отношения.

"Китай выражает свое признание и надеется, что нынешний визит принесет положительные результаты", — отметил Ван И.

По словам Ван И, "улучшение отношений Пекина и Токио соответствует интересам двух стран, а также отражает надежды различных социальных кругов обоих государств".