В Китае более суток не могут обезвредить снаряд времен Второй мировой войны

ПЕКИН, 28 янв — РИА Новости. Саперы в Гонконге уже более суток пытаются найти лучший способ обезвредить найденную на стройке в центре города американскую бомбу времен Второй мировой войны, в целях обеспечения безопасности перекрыты дороги, частично приостановлено паромное сообщение, пишет издание South China Morning Post.

Как сообщалось ранее, неразорвавшаяся бомба длиной 140 сантиметров, диаметром 45 сантиметров и весом 450 килограммов была обнаружена в субботу утром на глубине 15 метров под землей рабочими, участвующими в строительстве новой ветки метро в районе Ван Чай.

На месте обнаружения снаряда уже более суток работают саперы, полицейские и пожарные, периметр оцеплен. Для обеспечения безопасности жителей города сотрудники правоохранительных органов очистили и оцепили территорию радиусом в 400 метров вокруг снаряда, накануне из близлежащих домов и офисов были эвакуированы 1,3 тысячи человек, а в воскресенье были перекрыты несколько крупных улиц, также приостановлено паромное сообщение со станции Ван Чай.

Специалистам удалось определить, что это снаряд ANM-65, он был сброшен на Гонконг американским бомбардировщиком в период между 1941 и 1945 годами в разгар Второй мировой войны. Снаряд содержит порядка 250 килограммов взрывчатых веществ. Саперы планировали обезвредить бомбу еще к полуночи (субботу 19.00 мск), однако пока по неизвестной причине обезвреживание снаряда было отложено. К настоящему моменту неизвестно, когда специалисты завершат все необходимые работы.

Это уже не первая бомба военных времен, найденная в Гонконге. В январе прошлого года также на стройплощадке был обнаружен 220-килограммовый американский снаряд.