ВСУ обстреляли территорию ЛНР один раз за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (213)

ЛУГАНСК, 28 янв — РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе народной милиции ЛНР.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив БМП-1 и крупнокалиберные пулеметы", — сообщили в пресс-службе народной милиции.

По информации ведомства, силовики выпустили десять снарядов с направления поселка Луганское по позициям народной милиции ЛНР в районе села Логвиново. "По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", — уточнили в пресс-службе.