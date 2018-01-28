ВСУ нарушили перемирие два раза за сутки, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 янв — РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики пять мин, сказал журналистам представитель министерства оперативного командования ДНР.

"За прошедшие сутки подразделения вооруженных сил Украины два раза нарушали режим прекращения огня. По району населенного пункта Спартак противник выпустил пять мин калибром 82 миллиметров, а также применил различные типы гранатометов и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.