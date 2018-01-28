Трамп признался, что обычно пишет свои твиты сам, но иногда надиктовывает

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что часто пишет сообщения в свой Twitter сам, однако если сильно занят — надиктовывает своим подчиненным, пишет издание Evening Standard.

Американский лидер сообщил, что временами пишет твиты, сидя в кровати, иногда — за завтраком или ланчем.

"Говоря в целом, я могу сделать это ранним утром или вечером. Но если я слишком занят в течение дня… я порой просто надиктовываю что-нибудь очень быстро и поручаю кому-нибудь из моих людей опубликовать это", — рассказал Трамп в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Полное интервью ожидается на британском телеканале iTV в воскресенье.