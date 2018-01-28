МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Россия на сегодняшний день является наиболее опасной угрозой для Польши, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий на Всемирном экономическом форуме в Давосе в интервью изданию Politico.

"Таким образом я отношусь к угрозе со стороны России", — сказал он, отвечая на вопрос о самой большой угрозе для Польши.

Моравецкий также призвал готовиться к "вторжению" России на Украину. "И что тогда может произойти в случае войны в Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины? Разумеется, мы этого не знаем; надеемся, что, однако, не тронется, но лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия", — заявил премьер-министр.

Польский премьер также высказался на тему проекта газопровода "Северный поток-2". "Несмотря на то, что говорит Германия, это не бизнес-проект", — заявил Моравецкий.

По его словам, следствием реализации проекта является то, что украинские газопроводы, по которым российское топливо транспортируется в Западную Европу, станут лишними.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи с Моравецким заявил, что Вашингтон поддерживает позицию Варшавы, выступающей против проекта "Северный поток — 2". Как считает глава Госдепа, Москва "использовать энергетический инструмент в качестве политического". США, по словам Тиллерсона, помогут Польше в стремлении диверсифицировать источники поставок энергоресурсов — за счет американского сжиженного газа.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год рядом с "Северным потоком" — от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают некоторые страны, в том числе Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, и США, у которых есть амбициозные планы по экспорту в Европу собственного СПГ.

Матеуш Моравецкий возглавил Совет Министров Польши 11 декабря 2017 года, ранее политик занимал пост вице-премьера.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.