МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Россия на сегодняшний день является наиболее опасной угрозой для Польши, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий на Всемирном экономическом форуме в Давосе в интервью изданию Politico.
"Таким образом я отношусь к угрозе со стороны России", — сказал он, отвечая на вопрос о самой большой угрозе для Польши.
Моравецкий также призвал готовиться к "вторжению" России на Украину. "И что тогда может произойти в случае войны в Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины? Разумеется, мы этого не знаем; надеемся, что, однако, не тронется, но лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия", — заявил премьер-министр.
По его словам, следствием реализации проекта является то, что украинские газопроводы, по которым российское топливо транспортируется в Западную Европу, станут лишними.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи с Моравецким заявил, что Вашингтон поддерживает позицию Варшавы, выступающей против проекта "Северный поток — 2". Как считает глава Госдепа, Москва "использовать энергетический инструмент в качестве политического". США, по словам Тиллерсона, помогут Польше в стремлении диверсифицировать источники поставок энергоресурсов — за счет американского сжиженного газа.
Матеуш Моравецкий возглавил Совет Министров Польши 11 декабря 2017 года, ранее политик занимал пост вице-премьера.
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.