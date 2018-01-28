Мэй пригласила Трампа дважды посетить Великобританию в 2018 году

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что британская премьер-министр Тереза Мэй пригласила его дважды посетить ее страну в 2018 году, в том числе с государственным визитом.

Как написал в своем Twitter журналист Пирс Морган, который взял интервью у американского лидера, две поездки запланированы на лето и осень.

"Президент Трамп сказал мне, что на этой неделе Тереза Мэй предложила ему два визита в Великобританию в этом году — рабочий визит летом и обещанный государственный визит осенью", — написал Морган.

Полное интервью ожидается в воскресенье на британском телеканале iTV. Между тем, Морган поделился некоторыми деталями разговора с Трампом в тексте для издания Mail on Sunday. В частности, по словам журналиста, президент США заявил, что считает себя очень популярным в Великобритании.

"Я постарался не засмеяться и отметил: многие оппозиционные политики, вроде Джереми Корбина, лидера лейбористов, и мэра Лондона Садика Хана, хотят не допустить вашего приезда. Они не хотят, чтобы вы приезжали с каким-либо визитом", — сказал Морган в интервью с американским президентом.

Трамп ответил, что "это их проблема". "Если они не хотят, я могу остаться дома", — заверил он. И все же американский лидер считает, что многим британцам нравятся его взгляды и они относятся к ним с уважением. Трамп добавил, что у него хорошие отношения с Мэй, и что он поддерживает "многое из того, что она делает, и многое из того, что она говорит".

В 2017 году Мэй передала Трампу приглашение королевы Елизаветы II посетить Великобританию с государственным визитом. После этого около 2 миллионов британцев подписали петицию с требованием отменить визит президента США. Их возмущение вызвали введенные Трампом иммиграционные запреты.

В январе Трамп написал в Twitter, что отменил поездку в Великобританию, объяснив это решение несогласием с действиями предыдущей администрации по строительству посольства в Лондоне, которое обошлось в 1,2 миллиарда долларов. Вместе с тем последнее заявление Трампа не говорит об отмене его госвизита в Британию. В канцелярии правительства страны РИА Новости сообщили в январе, что приглашение остается в силе, а детали госвизита будут объявлены позже.

В то же время первым лидером, который нанесет государственный визит в США при президентстве Трампа, может стать президент Франции Эммануэль Макрон, а не Мэй. Как сообщали СМИ, глава Франции получил приглашение и посетит Штаты в конце апреля.