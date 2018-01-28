Мэй пригласила Трампа дважды посетить Великобританию в 2018 году

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что британская премьер-министр Тереза Мэй пригласила его дважды посетить ее страну в 2018 году, в том числе с государственным визитом.
Как написал в своем Twitter журналист Пирс Морган, который взял интервью у американского лидера, две поездки запланированы на лето и осень.
"Президент Трамп сказал мне, что на этой неделе Тереза Мэй предложила ему два визита в Великобританию в этом году — рабочий визит летом и обещанный государственный визит осенью", — написал Морган.
Полное интервью ожидается в воскресенье на британском телеканале iTV. Между тем, Морган поделился некоторыми деталями разговора с Трампом в тексте для издания Mail on Sunday. В частности, по словам журналиста, президент США заявил, что считает себя очень популярным в Великобритании.
"Я постарался не засмеяться и отметил: многие оппозиционные политики, вроде Джереми Корбина, лидера лейбористов, и мэра Лондона Садика Хана, хотят не допустить вашего приезда. Они не хотят, чтобы вы приезжали с каким-либо визитом", — сказал Морган в интервью с американским президентом.
В 2017 году Мэй передала Трампу приглашение королевы Елизаветы II посетить Великобританию с государственным визитом. После этого около 2 миллионов британцев подписали петицию с требованием отменить визит президента США. Их возмущение вызвали введенные Трампом иммиграционные запреты.
В то же время первым лидером, который нанесет государственный визит в США при президентстве Трампа, может стать президент Франции Эммануэль Макрон, а не Мэй. Как сообщали СМИ, глава Франции получил приглашение и посетит Штаты в конце апреля.