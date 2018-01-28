США требуют от Китая объяснить причины ареста гражданина Швеции

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. США требуют от Китая объяснить причины ареста шведско-китайского издателя Гуи Минхаи, заявила в субботу официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы глубоко обеспокоены арестом шведского гражданина Гуи Минхаи 20 января. Призываем власти Китая объяснить причины и юридические основания для его ареста и заключения под стражу, раскрыть место его нахождения и предоставить ему свободу передвижения и возможность покинуть Китай", — отметила Науэрт.

Она подчеркнула, что Вашингтон со своими партнерами "продолжит координировать усилия по продвижению прав человека в Китае".

Ранее стало известно, что Минхаи, находившийся с октября 2017 года под домашним арестом в городе Нингбо после двух лет тюрьмы, вновь был задержан китайскими властями в присутствии дипломатов из Швеции.

По данным шведских СМИ, Гуи Минхаи владел в Гонконге издательством Mighty Current и книжным магазином Causeway Bay, публиковал сатирические книги о лидерах Китая и об их частной жизни. Эта деятельность прервалась после исчезновения в конце 2015 года пятерых сотрудников Минхаи. Сам издатель исчез в Таиланде в октябре 2015 года во время своего отпуска. В январе 2016 года китайский гостелеканал CCTV сообщил, что Минхаи вернулся в Китай, чтобы взять на себя ответственность за ДТП, произошедшее в 2003 году, со смертельным исходом. После этого поступили сообщения, что издатель находится в тюрьме. Проживающая в Швеции дочь издателя, а также его близкие были удивлены обвинениям и не могли подтвердить, был ли Минхаи причастен к какому-либо ДТП.

В середине октября 2017 года китайские власти сообщили, что издатель находится на свободе, однако с ним никто за пределами Китая тогда связаться сразу же не смог. Через некоторое время Китайский ПЕН-клуб сообщил, что Минхаи воссоединился со своей женой и что он находился в городе Нингбо.