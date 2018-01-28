США требуют от Китая объяснить причины ареста гражданина Швеции

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. США требуют от Китая объяснить причины ареста шведско-китайского издателя Гуи Минхаи, заявила в субботу официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
"Мы глубоко обеспокоены арестом шведского гражданина Гуи Минхаи 20 января. Призываем власти Китая объяснить причины и юридические основания для его ареста и заключения под стражу, раскрыть место его нахождения и предоставить ему свободу передвижения и возможность покинуть Китай", — отметила Науэрт.
Она подчеркнула, что Вашингтон со своими партнерами "продолжит координировать усилия по продвижению прав человека в Китае".
Ранее стало известно, что Минхаи, находившийся с октября 2017 года под домашним арестом в городе Нингбо после двух лет тюрьмы, вновь был задержан китайскими властями в присутствии дипломатов из Швеции.
В середине октября 2017 года китайские власти сообщили, что издатель находится на свободе, однако с ним никто за пределами Китая тогда связаться сразу же не смог. Через некоторое время Китайский ПЕН-клуб сообщил, что Минхаи воссоединился со своей женой и что он находился в городе Нингбо.