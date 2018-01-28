КС Испании назвал условия, при которых Пучдемон сможет возглавить Каталонию

МАДРИД, 28 янв – РИА Новости. Уехавший в Брюссель экс-глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон может быть утвержден на посту главы правительства Каталонии, лишь присутствуя в региональном парламенте лично, единогласно постановил в субботу вечером конституционный суд Испании.
По мнению суда, депутат регионального парламента имеет право пройти процедуру утверждения в должности председателя женералитета, только если лично будет присутствовать в зале заседания. Таким образом, прохождение процедуры по видеосвязи суд признал незаконным.
Судьи также решили, что Пучдемон, перед тем как явиться в парламент Каталонии, должен получить разрешение судьи испанского верховного суда Пабло Льярены, который ведет его дело и выдал национальный ордер на его арест. "Не может быть осуществлена процедура утверждения кандидата без предварительного судебного разрешения, даже если он лично явится в парламент, если остается в силе судебный ордер на его арест", — говорится в постановлении.
Кандидатуру Пучдемона на пост главы женералитета выдвинула его коалиция "Вместе за Каталонию", на этой неделе спикер каталонского парламента Роже Торрен ее одобрил и встретился с Пучдемоном в Бельгии. Правительство Испании подало иск в конституционный суд страны в связи с выдвижением Торреном кандидатуры Пучдемона.
Пучдемон прокомментировал решение суда по-своему. Он обратил внимание, что суд принял промежуточное решение, не удовлетворив иск правительства Испании о недопустимости его выдвижения. "Даже КС опроверг нарушение закона, на которое рассчитывала Монклоа (правительство Испании)", — написал Пучдемон в Twitter.
Предстоящее заседание
Несмотря на то что первое место на выборах 21 декабря заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, трем политическим силам ("Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства") удалось совместно получить абсолютное большинство — 70 депутатских мест из 135.
При этом три депутата в настоящее время находятся в тюрьме. Еще пятеро, в том числе Пучдемон — за пределами Испании. В отношении них действует национальный ордер на арест.