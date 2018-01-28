КС Испании назвал условия, при которых Пучдемон сможет возглавить Каталонию

МАДРИД, 28 янв – РИА Новости. Уехавший в Брюссель экс-глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон может быть утвержден на посту главы правительства Каталонии, лишь присутствуя в региональном парламенте лично, единогласно постановил в субботу вечером конституционный суд Испании.

По мнению суда, депутат регионального парламента имеет право пройти процедуру утверждения в должности председателя женералитета, только если лично будет присутствовать в зале заседания. Таким образом, прохождение процедуры по видеосвязи суд признал незаконным.

Судьи также решили, что Пучдемон, перед тем как явиться в парламент Каталонии, должен получить разрешение судьи испанского верховного суда Пабло Льярены, который ведет его дело и выдал национальный ордер на его арест. "Не может быть осуществлена процедура утверждения кандидата без предварительного судебного разрешения, даже если он лично явится в парламент, если остается в силе судебный ордер на его арест", — говорится в постановлении.

Кандидатуру Пучдемона на пост главы женералитета выдвинула его коалиция "Вместе за Каталонию", на этой неделе спикер каталонского парламента Роже Торрен ее одобрил и встретился с Пучдемоном в Бельгии. Правительство Испании подало иск в конституционный суд страны в связи с выдвижением Торреном кандидатуры Пучдемона.

Как постановили судьи, если процедура утверждения Пучдемона пройдет без его личного участия, она будет аннулирована. Кроме того, суд заявил о недопустимости передачи голосов депутатов, находящихся в Бельгии (помимо Пучдемона в Брюсселе находятся еще четыре члена каталонского парламента), другим народным избранникам.

Пучдемон прокомментировал решение суда по-своему. Он обратил внимание, что суд принял промежуточное решение, не удовлетворив иск правительства Испании о недопустимости его выдвижения. "Даже КС опроверг нарушение закона, на которое рассчитывала Монклоа (правительство Испании)", — написал Пучдемон в Twitter.

Предстоящее заседание



Заседание парламента Каталонии в новом составе, на котором депутаты будут обсуждать кандидатуру нового главы автономного сообщества, должно состояться 30 января. На нем кандидат должен изложить программу и обратиться к парламентариям с просьбой утвердить его кандидатуру. Ранее юристы каталонского парламента обнародовали заключение, согласно которому Пучдемон не может проходить процедуру утверждения на пост главы каталонского правительства по видеосвязи, так как любой кандидат на этот пост должен присутствовать в зале заседания лично.

Кроме того, юристы пришли к выводу, что пять депутатов, находящихся в Брюсселе, не могут передавать свои голоса другим народным избранникам для участия в голосовании. Однако это заключение носит рекомендательный характер. При этом против утверждения Пучдемона по видеосвязи выступили и юристы испанского правительства.

Несмотря на то что первое место на выборах 21 декабря заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, трем политическим силам ("Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства") удалось совместно получить абсолютное большинство — 70 депутатских мест из 135.

При этом три депутата в настоящее время находятся в тюрьме. Еще пятеро, в том числе Пучдемон — за пределами Испании. В отношении них действует национальный ордер на арест.