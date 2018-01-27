В Эквадоре рядом с полицейским участком взорвалась заминированная машина

МЕХИКО, 27 янв – РИА Новости. Взрыв прогремел рядом с полицейским участком в Эквадоре, ранены 14 сотрудников правопорядка, сообщает портал Comercio.

Взрыв произошел в субботу рядом с участком, расположенным вблизи границы с Колумбией в провинции Эсмеральда. Местные жители сначала подумали, что речь идет об очередном землетрясении.

По данным полиции, атака могла быть местью со стороны преступных группировок, которые взорвали заминированную машину рядом с отделением полиции.

МВД Эквадора сообщил, что пострадавшие полицейские получили легкие ранения.