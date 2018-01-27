Иранские военные ликвидировали нескольких боевиков ИГ* на западе страны

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ликвидировали нескольких боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в России и других странах) на западе Ирана, еще 16 задержаны, передает местное агентство Tasnim со ссылкой на заявление командующего сухопутными силами корпуса Мохаммада Пакпура.

"Сегодня утром на западе страны началась операция против партизанского отряда террористов ИГ*, состоящего из 21 человека", — заявил командующий.

Пакпур добавил, что иранские военные осадили позиции боевиков и задержали 16 террористов.

В ходе операции несколько боевиков были ликвидированы, двое бежали, однако их местоположение известно силам КСИР.

По словам Пакпура, в ходе операции три военнослужащих корпуса погибли.

В августе 2017 года спецслужбы Ирана задержали 27 связанных с ИГ* боевиков, в том числе готовивших теракты на территории страны. Как сообщили в министерстве информации и национальной безопасности Ирана, данные о боевиках были получены в ходе обмена разведанными в преддверии инаугурации президента Ирана Хасана Роухани.

*Террористическая организация, запрещенная в России