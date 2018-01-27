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В мире

Ципрас заявил об окне возможностей для решения "македонского вопроса"

23:2527.01.2018
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© Пресс-служба премьер-министра Греции, Andrea BonettiПремьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фотоПремьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фото
© Пресс-служба премьер-министра Греции, Andrea Bonetti

АФИНЫ, 27 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер Греции Алексис Ципрас заявил, что в этом году открылось окно возможностей для решения в ближайшее время спора о наименовании бывшей югославской республики Македония, но политическая воля нового руководства в Скопье должна быть сформулирована в виде четких и конкретных обязательств.

С таким заявлением глава правительства выступил после встречи с лидерами партий, которых он подробно проинформировал о ходе переговоров по "чрезвычайно важному и сложному вопроса, касающегося разногласий" со Скопье.

Воля к урегулированию

"Я объяснил, что 2018 год открыл окно возможностей для решения (спора), так как новое политическое руководство соседней страны во главе с Зораном Заевым показывает решимость вести переговоры и найти взаимоприемлемое решение проблемы по наименованию и связанными с этим вопросам, которые подрывали отношения двух стран последние 25 лет",- говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.

По словам Ципраса, новое политическое руководство Македонии несколько ушло от ирредентистской риторики предыдущих правительств, что стало катализатором интенсификации переговоров.

На улицах македонского города Скопье. Архивное фото
© AP Photo / Boris Grdanoski
Элладская церковь выступила против слова "Македония" в названии БЮРМ

"Примечательными были действия Заева по переименование международного аэропорта Скопье, а также национальной дороги Скопье-Салоники – вместо имени Александра Великого в дорогу Дружбы", — сказал Ципрас.

"Эти символические шаги, конечно, не означают, что проблема ирредентизма была решена, поскольку политическая воля наших соседей должна также принять форму четких и конкретных обязательств в контексте переговоров, как двусторонних, так и при посредничестве ООН", — сказал греческий премьер.

Он особо подчеркнул волю и решимость греческого правительства урегулировать этот вопрос.

"Прогресс был достигнут в последнее время, но еще предстоит пройти долгий путь, чтобы прийти к взаимоприемлемому решению по составному имени с географическим или временным определением, которое будет применяться ко всему. И когда мы говорим "ко всему", мы имеем в виду как международное название, так и название внутреннее", — сказал Ципрас.

Греческий премьер назвал "наиболее важным моментом" то, что урегулирование разногласий между Афинами и Скопье "не является обязательством по отношению к третьим сторонам" и касается только средне- и долгосрочных национальных интересов и стабильности на Балканах.

По его словам, все должны понимать, что упущенная возможность в итоге скажется на Греции и стабильности в регионе. "И не случайно, что за последние 25 лет большинство стран ООН признали соседнюю страну под ее конституционным именем. В то же время и временное название, которое Греция признала с 1995 года, включает термин "Македония", но без какого-либо определения, которое могло бы предотвратить будущие требования к нашей территории или истории", — заметил премьер.

Позиции греческих партий

Ципрас сказал, что с большинством политических лидеров состоялось искреннее и ответственное обсуждение, которое могло бы привести к политическому консенсусу в случае соглашения со Скопье.

"К сожалению, я не могу сказать то же самое о лидере главной оппозиции", — сказал Ципрас о председателе консервативной партии "Новая демократия" Кириакосе Мицотакисе.

Участники митинга под лозунгом Македония — греческая в Салониках. 21 января 2018
© AP Photo / Giannis Papanikos
Организаторы митинга в Салониках уточнили число участников

Ципрас обвинил Мицотакиса в неспособности твердо заявить о своей политической позиции. "Со своей стороны, я обязуюсь с ответственностью патриота искать взаимоприемлемое решение в ближайшее время", — заявил премьер.

Мицотакис после переговоров заявил, что премьер Греции не стремится к подлинному консенсусу, поскольку он решил сначала начать переговоры, а затем проинформировать политических лидеров. По его словам, правительство Ципраса идет на уступки без каких-либо гарантий другой стороны. Лидер "Новой демократии" заявил, что Ципрас "расколол греков" и презирает тех, кто выражает патриотизм. Мицотакис считает, что Афины должны требовать от Скопье изменения конституции в качестве предпосылки для ведения переговоров. Фрагментация решения не отвечает интересам Греции и не может быть принята, считает он. Мицотакис заявил, что греки не доверяют Ципрасу.

Спор о названии

Афины и Скопье почти 30 лет не могут решить спор из-за названия государства, возникшего развала Югославии в 1991 году. Греция добивается изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и блокирует вступление Скопье в ЕС и НАТО. По мнению Афин, название "Македония" отражает политику ирредентизма и может стать причиной территориальных претензий Скопье. В Греции соседнюю страну называют "государство Скопье".

В последнее время переговоры между Афинами и Скопье активизировались, после того как США и НАТО потребовали от сторон пойти на уступки, поскольку нерешенная проблема с названием не позволяет принять Скопье в Североатлантический альянс. В Афинах отрицают, что давят на соседнюю республику.

Между тем многие греки выступают против того, чтобы другая страна могла называться "Македония", поскольку это, по их мнению, свидетельствует о территориальных претензиях и уничтожает 500 лет греческой истории. В Салониках 21 января прошел митинг, собравший, по данным организаторов, более полумиллиона человек и ставший самым большим за последние годы.

В воскресенье, 28 января, в Афинах пройдет акция протеста, в 4 февраля планируется массовый митинг с участием греков из всех регионов страны под лозунгом "Греция означает Македония, Македония означает Греция".

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Алла Подгайская (Бондаренко)
Солнце не знает правых. Солнце не знает неправых. Солнце светит без цели кого-то согреть. Нашедший себя подобен солнцу.
23:31
27.01.2018
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