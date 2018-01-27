СМИ: Республиканскую партию США покинул миллиардер Уинн из-за секс-скандала

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Стивен Уинн, владеющий казино в Лас-Вегасе, покинул пост финансового руководителя национального комитета Республиканской партии на фоне сексуального скандала, сообщила в субботу газета Politico.

Ссылаясь на сведения трех информированных источников, издание отмечает, что решение об отставке было принято в пятницу после того, как в СМИ появилась информация о причастности 73-летнего Уинна к сексуальным домогательствам.

В сообщении также приводится заявление председателя нацкомитета Республиканской партии Ронны Ромни о том, что она "приняла отставку Ситвена Уинна с поста финансового директора".

Сам Уинн выдвиные против него обвинения отверг.

Как сообщает Politico, пока неизвестно, кто займет освободившееся место финансового директора комитета.