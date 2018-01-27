Сенатор: победа Земана позволит Чехии и России выстроить новые отношения

Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге

Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Победа Милоша Земана на президентских выборах позитивно скажется на отношениях Чехии и России, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Действующий глава Чехии Милош Земан одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав 51,36% голосов избирателей, его соперник, экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош получил 48,63% голосов. Окончательные результаты голосования обнародовало республиканское статистическое управление.

"Однако, тенденция. События 1968 года – это та черта, которую надо перейти, что и пытался сделать Милош Земан. И ему это удалось", — сказал сенатор журналистам в субботу.

По его мнению, "новая Россия и новая Чехия выстроят новые отношения".

Клинцевич подчеркнул, что лидеры европейских стран начинают понимать, что "Россия – сердцевина Европы, и без нее у нашего континента нет будущего".