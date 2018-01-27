Представитель Меланьи Трамп прокомментировала скандальные публикации в СМИ

ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Меланья Трамп не обращает внимания на скандальные публикации о ее семье, заявила представитель первой леди США Стефани Гришэм.

"Длинный список скандальных и полностью ложных репортажей таблоидов и ТВ-шоу о госпоже Трамп просочился в "мейнстримные СМИ". Она по-прежнему сосредоточена на своей семье и своей роли первой леди, а не на нереалистичных сценариях, которые ежедневно раздувают в фейковых новостях", — написала Гришэм, директор по коммуникациям офиса первой леди, в Twitter

Ранее в СМИ появлялись предположения, что Дональд Трамп заплатил порноактрисе Стефани Клиффорд 130 тысяч долларов за то, чтобы она не рассказывала о своем романе с Трампом. Автор скандальной книги о Трампе "Огонь и ярость" Майкл Вулфф также намекнул, что у Трампа был роман с постоянным представителем США при ООН Никки Хейли. Хейли опровергла эти заявления.