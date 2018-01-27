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В мире

В Израиле призвали Польшу не поучать семьи жертв Холокоста

22:3127.01.2018
(обновлено: 00:07 28.01.2018)
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© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкТель-Авив. Архивное фотоТель-Авив. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 янв — РИА Новости. Лидер израильской оппозиции Ицхак Герцог потребовал отозвать посла из Варшавы в знак протеста против планов польских властей ввести уголовное наказание за обвинения поляков в пособничестве нацистам, в том числе в уничтожении евреев в годы Второй мировой войны.

Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме. Архивное фото
CC0 / Almog / Foreign affairs office building
Израиль призвал Польшу отменить запрет на слова о вине поляков в холокосте
Руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, уже выразили несогласие с законопроектом, который был накануне утвержден сеймом — нижней палатой польского парламента, и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду.

"Я обращаюсь к премьер-министру и министру иностранных дел Израиля Биньямину Нетаньяху с требованием отозвать посла Израиля в Польше для проведения консультаций относительно принятого в Польше закона. С нашей точки зрения, закон недопустим", — заявил Герцог.

Его соратница по левоцентристскому блоку "Сионистский лагерь", экс-глава МИД Израиля Ципи Ливни назвала польский закон "попыткой отрицать исторические факты и соучастие части поляков в холокосте".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© AFP 2018 / John Thys
Нетаньяху заявил, что против запрета на слова о вине поляков в Холокосте
"Этот закон не только не смывает мрачных пятен прошлого, но добавляет новое пятно в настоящем. Этот закон не изменит прошлого, но опасен для будущего", — сказала она.

Еще один оппозиционный лидер, глава партии "Еш Атид" Яир Лапид, раскритиковал новый закон в микроблоге Twitter и там же вступил в полемику с возразившим ему польским посольством в Тель-Авиве.

"Я категорически осуждаю новый польский закон, который пытается отрицать польское соучастие в холокосте. Он был задуман в Германии, но сотни тысяч евреев были убиты, даже не встретившись с немецким солдатом. Были польские лагеря смерти, и ни один закон не может изменить это", — написал Лапид.

Польские дипломаты заявили, что его утверждения лишены оснований и только доказывают, "насколько необходимо изучение истории холокоста, даже здесь, в Израиле".

Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
© Fotolia / AZN99
Израильтяне, пережившие холокост, призвали Нетаньяху не высылать африканцев
"Я сын выжившего в холокосте. Моя бабушка была убита в Польше немцами и поляками. Я не нуждаюсь в уроках истории холокоста от вас", — отреагировал политик.

По данным СМИ, пакет поправок к закону об Институте национальной памяти предусматривает до трех лет тюрьмы за выражение "польские лагеря смерти" и иных высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства.

Такое же наказание решением Сейма вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Алексей Козейкин
Ну, что тут сказать... Грех не отвесить полякам пендаля, тем более за правое дело. Жаль, что наши все никак не раскачаются на пинки за геноцид российских и советских солдат и населения.
22:51
27.01.2018
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Александр АпушкинАлексей Козейкин
Алексей Козейкин, наши делают проще. Они вообще не обращают на присутствие / отсутствие в мире государства Польша никакого внимания. Вон, польские министервы иностранных дел недавно жаловались, что у нас с ними дипломатические взаимодействия полностью отсутствуют.
То есть, до понятия "географическая новость" Польше у нас осталось недолго :-)
23:14
27.01.2018
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