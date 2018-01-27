Белый дом раскрыл темы первой ежегодной речи Трампа в конгрессе

ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Первая ежегодная речь Дональда Трампа в конгрессе "О положении страны" будет затрагивать пять основных аспектов — экономику, инфраструктуру, иммиграцию, торговлю и национальную безопасность, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

Ежегодная речь в конгрессе 30 января станет первой для Трампа. В 2017 году ее заменяло программное выступление на инаугурации президента 20 января.

В области экономики президент упомянет проведенную налоговую реформу, усилия по снижению регулирования экономики, рост ВВП, свою политику по созданию рабочих мест и рекордные показатели фондового рынка, рассказал представитель администрации.

"Президент будет также говорить о плане по восстановлению инфраструктуры на 1 триллион долларов, и как сделать это правильно и быстро", — добавил он.

В области иммиграции представитель администрации отослал к недавно обнародованным предложениям реформы, которая сводится к ужесточению контроля на границах в сочетании с некоторыми послаблениями для незаконных иммигрантов, уже находящихся на территории США.

Еще одной темой речи станет "честная и взаимовыгодная торговля" по всему миру. Завершающим разделом будет национальная безопасность. "Президент будет говорить о восстановлении наших вооруженных сил, восстановлении политики мира через силу, восстановлении ясности в отношении друзей и противников, а также о своих усилиях по разгрому терроризма по всему миру", — сказал представитель администрации.

В целом, по его словам, речь будет "оптимистичной и объединяющей", Трамп будет подчеркивать необходимость сотрудничества двух политических сил страны — республиканцев и демократов.