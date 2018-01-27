Тиллерсон призвал мир прекратить насилие со стороны талибов*

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время пресс-конференции в Ванкувере, Канада. 16 января 2018

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время пресс-конференции в Ванкувере, Канада. 16 января 2018

ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в субботу осудил теракт в Кабуле и призвал мировое сообщество положить конец насилию со стороны движения "Талибан"*.

Совершенный в Кабуле теракт Тиллерсон назвал ужасным и подчеркнул, что США его "осуждают самым серьезным образом".

"Все страны, поддерживающие мир в Афганистане, имеют обязательства решительным образом положить конец насилию со стороны "Талибана"*. К тем, кто поддерживает террористов, не может быть никакой терпимости", — говорится в заявлении госсекретаря, поступившем в РИА Новости.

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. Как сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местный минздрав, 95 человек погибли, еще 158 получили ранения. Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.