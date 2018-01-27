Первый замгоссекретаря США посетит Ирак

ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан отправится в Ирак 27 января, сообщил в субботу госдепартамент.

Салливан возглавит межведомственную делегацию, которая примет участие в заседании Высшего координационного совета, а также обсудит долгосрочное сотрудничество с Ираком и иракским народом, говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Кроме того, Салливан обсудит вопросы американо-иракского экономического сотрудничества и развития иностранных инвестиций с целью восстановления Ирака.

Как отмечается, замглавы госсекретаря "встретится с высокопоставленными иракскими представителями в Багдаде и Эрбиле для обсуждения совместных усилий по уничтожению террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ). Речь также пойдет о предстоящих выборах в Ираке и ситуации в Курдистане, говорится в сообщении.