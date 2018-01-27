Хорватия направила Словении ноту протеста из-за штрафов рыбакам в Адриатике

БЕЛГРАД, 27 янв – РИА Новости. МИД Хорватии направил дипломатическую ноту посольству Словении в Загребе, после того как словенские власти наложили штрафы на хорватских рыбаков в спорной части Пиранского залива Адриатики, сообщило внешнеполитическое ведомство.

Полиция Словении отправила в субботу первые 14 штрафных квитанций рыбакам из хорватских поселка Савудрия и города Умаг на адриатическом побережье за "нелегальный переход словенской границы".

Словенское МВД в конце декабря предупредило соседей, что будет тщательно следить за соблюдением решения Международного арбитража о линии границы с Хорватией в Пиранском заливе Адриатического моря и наказывать нарушителей денежными штрафами.

"Министерство иностранных и европейских дел направило сегодня дипломатическую ноту посольству Словении в Загребе, в котором выразило глубокую неудовлетворенность и протест в связи с заявленным словенскими властями началом выписывания штрафов хорватским рыбакам за лов рыбы в хорватских территориальных водах", — говорится в сообщении МИД Хорватии.

"Хорватское правительство из-за подобных односторонних попыток выполнения скомпрометированного и неприемлемого для Хорватии решения Международного арбитража со стороны властей Словении вынуждено будет ответить тем же способом", — отметило внешнеполитическое ведомство.

Хорватское МВД в субботу также сообщило, что восемь словенских рыбаков — каждый на своем маломерном судне — регулярно нарушают хорватскую госграницу в Пиранском заливе и могут быть наказаны штрафами.

В декабре 2017 года вступил в силу вердикт Международного арбитража в Гааге, который в конце июня вынес решение о спорных участках границы двух стран по суше и на воде. Словения получила право прохода к международным водам через хорватские территориальные воды в Адриатическом море, а также три четверти площади Пиранского залива. Хорватия не принимает это решение, поскольку ранее вышла из арбитражного соглашения.

Две страны договорились решать спор путем арбитража в 2009 году, но в 2015 году Загреб вышел из него, заявив, что суд скомпрометировал себя разглашением секретной информации. В спорной части залива Адриатики традиционным промыслом занимаются, по данным премьера Андрея Пленковича, до полусотни хорватских рыбаков на малых судах.