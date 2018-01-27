Израиль призвал Польшу отменить запрет на слова о вине поляков в холокосте

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 янв — РИА Новости. МИД Израиля призвал власти Польши изменить закон, который вводит уголовную ответственность за попытки возложить на поляков вину за преступления против человечности в годы Второй мировой войны, включая уничтожение евреев.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что инициатива, утвержденная накануне сеймом — нижней палатой польского парламента, вызывает возражения у Израиля и не должна применяться в своем нынешнем виде.

"Израиль возражает против законопроекта и просит правительство Польши внести в него поправки прежде, чем он перейдет на следующие стадии утверждения. Никакой закон не может изменить историческую правду", — говорится в заявлении.

"Недопустимо поучать семьи переживших холокост, которые каждый день живут с памятью о своих погибших родных", — подчеркнул МИД.

По сообщениям СМИ, поправки к закону об Институте национальной памяти, помимо прочего, вводят уголовную ответственность с наказанием до трех лет лишения свободы за высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая холокост.

Такое же наказание решением сейма предусмотрено за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.