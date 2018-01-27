Израиль призвал Польшу отменить запрет на слова о вине поляков в холокосте

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 янв — РИА Новости. МИД Израиля призвал власти Польши изменить закон, который вводит уголовную ответственность за попытки возложить на поляков вину за преступления против человечности в годы Второй мировой войны, включая уничтожение евреев.
"Израиль возражает против законопроекта и просит правительство Польши внести в него поправки прежде, чем он перейдет на следующие стадии утверждения. Никакой закон не может изменить историческую правду", — говорится в заявлении.
"Недопустимо поучать семьи переживших холокост, которые каждый день живут с памятью о своих погибших родных", — подчеркнул МИД.
Такое же наказание решением сейма предусмотрено за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.