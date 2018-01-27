Нетаньяху заявил, что против запрета на слова о вине поляков в Холокосте

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что категорически против инициативы польских законодателей, которая грозит уголовным преследованием за высказывания о причастности поляков к уничтожению евреев в годы Второй мировой войны, и поручил послу в Варшаве довести эту позицию до местных властей.

"Закон безоснователен. Я категорически против него. Нельзя изменить историю, недопустимо отрицать Холокост", — говорится в заявлении главы правительства.

МИД Израиля ранее потребовал пересмотреть законопроект, принятый накануне Сеймом — нижней палатой польского парламента, прежде чем он перейдет на следующие стадии утверждения. По данным СМИ, пакет поправок к закону об Институте национальной памяти, помимо прочего, предусматривает до трех лет тюрьмы за высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая Холокост.

"Я дал указание израильскому послу в Польше сегодня вечером встретиться с польским премьер-министром и выразить ему мою решительную позицию против этого закона", — сообщил Нетаньяху.