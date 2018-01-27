В Бишкеке устранили последствия аварии на ТЭЦ

БИШКЕК, 27 янв – РИА Новости. Премьер-министру Киргизии Сапару Исакову доложили об устранении причины сбоя работы на ТЭЦ Бишкека, сообщает в субботу пресс-служба киргизского кабмина.
"Премьер-министру Сапару Исакову и руководителю оперативного штаба Аскарбеку Шадиеву доложили об устранении причины сбоя работы на ТЭЦ г. Бишкек", — сообщает пресс-служба.
По ее данным, председатель правления ОАО "Национального энергетическая холдинговая компания" Айбек Калиев, доложил главе правительства, что "в настоящее время идет восстановление нормального режима работы станции, был введен дополнительный котлоагрегат, который позволил стабилизировать температурный режим подачи горячего водоснабжения и электрической нагрузки".
"ТЭЦ города Бишкек продолжает набор ввода мощностей для введения теплофикационного режима, заданного ОАО "Бишкектеплосеть". В течение следующих суток теплоснабжение поэтапно будет восстановлено", — сообщает пресс-служба.
ТЭЦ Бишкека — это единственный крупный централизованный источник снабжения теплом и электроэнергией детских садов, школ, больниц, предприятий и учреждений, многоквартирных жилых домов Бишкека которая обслуживает более 120 тысяч квартир и офисных помещений столицы. В прошлом году завершился проект модернизации станции, которую провела китайская компания TBEA, установив два новых котла.
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