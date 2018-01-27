В Бишкеке устранили последствия аварии на ТЭЦ

БИШКЕК, 27 янв – РИА Новости. Премьер-министру Киргизии Сапару Исакову доложили об устранении причины сбоя работы на ТЭЦ Бишкека, сообщает в субботу пресс-служба киргизского кабмина.

Вечером в пятницу на единственной ТЭЦ Бишкека произошла авария, которая привела к снижению температуры воды, подаваемой в трубы центрального отопления столицы Киргизии. Из-за отказа оборудования нагрузка на ТЭЦ снизилась с 340 МВт до 154 МВт. Авария произошла на фоне аномального похолодания. По данным синоптиков, 27 января температура воздуха в горных районах республики опустится до —45 градусов. Все подразделения МЧС Киргизии переведены на усиленный вариант несения службы, приостановлен учебный процесс в школах республики.

"Премьер-министру Сапару Исакову и руководителю оперативного штаба Аскарбеку Шадиеву доложили об устранении причины сбоя работы на ТЭЦ г. Бишкек", — сообщает пресс-служба.

По ее данным, председатель правления ОАО "Национального энергетическая холдинговая компания" Айбек Калиев, доложил главе правительства, что "в настоящее время идет восстановление нормального режима работы станции, был введен дополнительный котлоагрегат, который позволил стабилизировать температурный режим подачи горячего водоснабжения и электрической нагрузки".

"ТЭЦ города Бишкек продолжает набор ввода мощностей для введения теплофикационного режима, заданного ОАО "Бишкектеплосеть". В течение следующих суток теплоснабжение поэтапно будет восстановлено", — сообщает пресс-служба.

Глава нацэнергохолдинга подчеркнул, что "удалось избежать крупных аварий, которые могли повлечь за собой массовые отключения электроэнергии". "Сбои в подаче электроэнергии были, но созданные нами 27 мобильных бригад оперативно устраняли поломки", — подчеркнул он.

ТЭЦ Бишкека — это единственный крупный централизованный источник снабжения теплом и электроэнергией детских садов, школ, больниц, предприятий и учреждений, многоквартирных жилых домов Бишкека которая обслуживает более 120 тысяч квартир и офисных помещений столицы. В прошлом году завершился проект модернизации станции, которую провела китайская компания TBEA, установив два новых котла.

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