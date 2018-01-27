Дипломаты из ЕС и США выразили соболезнования в связи с терактом в Кабуле

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования в связи с терактом в дипломатическом квартале Кабула и призвал добиться наказания для виновников трагедии, унесшей жизни почти ста человек.

"Генеральный секретарь решительно осуждает кровавый теракт в центе Кабула, ответственность за который взяло (радикальное движение) "Талибан". Беспорядочные нападения на мирных жителей являются грубым нарушением прав человека и международного гуманитарного права и не могут быть оправданы. Ответственные за сегодняшний теракт должны быть преданы правосудию", — говорится в опубликованном на сайте ООН заявлении.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в распространенном ее пресс-службой сообщении также выступила с осуждением теракта, заявив, что подобные нападения "направлены против народа Афганистана, против урегулирования, против мира".

В свою очередь официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт выразила поддержку родным погибших при теракте и всему народу Афганистана. "Мы осуждаем подло совершенный сегодня взрыв и его исполнителей", — написала дипломат в Twitter.

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. Как сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местный минздрав, 95 человек погибли, еще 158 получили ранения. Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.