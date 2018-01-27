Премьер Киргизии потребовал наказать виновных в аварии на ТЭЦ Бишкека

БИШКЕК, 27 янв – РИА Новости. Премьер Киргизии Сапар Исаков пообещал наказать виновных в аварии на ТЭЦ Бишкека, которая произошла во время аномальных холодов.

Вечером в пятницу на единственной ТЭЦ Бишкека произошла авария, которая привела к снижению температуры воды, подаваемой в трубы центрального отопления столицы Киргизии. Из-за отказа оборудования нагрузка на ТЭЦ снизилась с 340 МВт до 154 МВт. Авария произошла на фоне аномального похолодания. По данным синоптиков, 27 января температура воздуха в горных районах республики опустится до —45 градусов. Все подразделения МЧС Киргизии переведены на усиленный вариант несения службы, приостановлен учебный процесс в школах республики.

"Виновные в том, что случился сбой в работе ТЭЦ в зимнее время, а тем более в особо холодные дни, должны понести наказание", — заявил Исаков во время посещения столичной теплоэнергоцентрали.

Между тем, к вечеру субботы температура в квартирах бишкекчан снизилась до 10-15 градусов, в ряде спальных районов из-за перегрузок отключился свет. В настоящий момент по поручению премьер-министра в столице развернуты пункты приема и размещения для граждан, которые смогут принять не менее 3000 человек. В пресс-службе правительства сообщили, что граждан из замерзающих квартир при необходимости будут доставлять до пунктов обогрева на специальном транспорте, а также обеспечивать горячим чаем, питанием, а также местом для ночлега.

Ранее директор ТЭЦ пообещал, что неполадки удастся устранить до 22.00 (19.00 мск), однако позднее он сообщил журналистам, что пока неизвестно, когда удастся восстановить работу ТЭЦ.

ТЭЦ Бишкека — это единственный крупный централизованный источник снабжения теплом и электроэнергией детских садов, школ, больниц, предприятий и учреждений, многоквартирных жилых домов Бишкека. Она обслуживает более 120 тысяч квартир и офисных помещений столицы. В прошлом году завершился проект модернизации станции, которую провела китайская компания TBEA, установив два новых котла.

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