Премьер Киргизии потребовал наказать виновных в аварии на ТЭЦ Бишкека

БИШКЕК, 27 янв – РИА Новости. Премьер Киргизии Сапар Исаков пообещал наказать виновных в аварии на ТЭЦ Бишкека, которая произошла во время аномальных холодов.
"Виновные в том, что случился сбой в работе ТЭЦ в зимнее время, а тем более в особо холодные дни, должны понести наказание", — заявил Исаков во время посещения столичной теплоэнергоцентрали.
Между тем, к вечеру субботы температура в квартирах бишкекчан снизилась до 10-15 градусов, в ряде спальных районов из-за перегрузок отключился свет. В настоящий момент по поручению премьер-министра в столице развернуты пункты приема и размещения для граждан, которые смогут принять не менее 3000 человек. В пресс-службе правительства сообщили, что граждан из замерзающих квартир при необходимости будут доставлять до пунктов обогрева на специальном транспорте, а также обеспечивать горячим чаем, питанием, а также местом для ночлега.
ТЭЦ Бишкека — это единственный крупный централизованный источник снабжения теплом и электроэнергией детских садов, школ, больниц, предприятий и учреждений, многоквартирных жилых домов Бишкека. Она обслуживает более 120 тысяч квартир и офисных помещений столицы. В прошлом году завершился проект модернизации станции, которую провела китайская компания TBEA, установив два новых котла.
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