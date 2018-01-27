В зоопарке Сан-Диего умерла одна из старейших горилл в возрасте 60 лет

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Одна из старейших в мире горилл, 60-летняя Вила, умерла в зоопарке американского Сан-Диего (Калифорния), сообщила администрация парка в Facebook.

"С горечью сообщаем о кончине Вилы, одной из старейших горилл в мире. Вила отметила свой 60-й день рождения в октябре, но последние годы находилась на ветеринарном карантине по состоянию здоровья, связанному с преклонным возрастом", — говорится в сообщении расположенного на территории зоопарка Сан-Диего сафари-парка, где содержали гориллу.

За время жизни Вила выкормила несколько выращенных в неволе детенышей и положила начало "роду", в котором выросли уже пять поколений горилл.

В начале января еще одна горилла-долгожитель умерла в Великобритании. Нико, возраст которого оценивается в 56 лет, жил в сафари-парке Лонглит в английском графстве Уилтшир.