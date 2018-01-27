ПРАГА, 27 янв — РИА Новости. Действующий глава Чехии Милош Земан одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав 51,36% голосов избирателей, его соперник, экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, получил 48,63% голосов. Окончательные результаты голосования обнародовало республиканское статистическое управление.
После победы Земан в эфире республиканского телевидения напомнил, что пять лет назад за него проголосовало меньшее число избирателей. "Так что я иду на следующие пять лет с еще более усиленным мандатом и обещаю не разочаровывать в своей деятельности граждан Чешской Республики", — подчеркнул он.
Драгош, в свою очередь, заявил, что показанный им результат нельзя назвать проигрышем. Тем не менее он признал поражение и поздравил своего соперника с победой.
"Я горжусь тем, что мы своим участием в выборах подняли огромную волну энергии. Уверен, что эта энергия не исчезнет", — отметил бывший председатель Академии наук Чехии.
Инаугурация Милоша Земана состоится в Пражском Граде 8 марта 2018 года.