ПРАГА, 27 янв — РИА Новости. Действующий глава Чехии Милош Земан одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав 51,36% голосов избирателей, его соперник, экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, получил 48,63% голосов. Окончательные результаты голосования обнародовало республиканское статистическое управление.

"После подсчета результатов на 100% избирательных участков Земан набрал во втором туре 51,36% голосов избирателей, за него проголосовали 2,85 миллиона сограждан. Драгош набрал 48,63% голосов, за него проголосовали 2,7 миллиона человек. В выборах приняли участие 66,6% из почти 8,5 миллиона зарегистрированных избирателей", — говорится в сообщении.

После победы Земан в эфире республиканского телевидения напомнил, что пять лет назад за него проголосовало меньшее число избирателей. "Так что я иду на следующие пять лет с еще более усиленным мандатом и обещаю не разочаровывать в своей деятельности граждан Чешской Республики", — подчеркнул он.

Драгош, в свою очередь, заявил, что показанный им результат нельзя назвать проигрышем. Тем не менее он признал поражение и поздравил своего соперника с победой.

"Я горжусь тем, что мы своим участием в выборах подняли огромную волну энергии. Уверен, что эта энергия не исчезнет", — отметил бывший председатель Академии наук Чехии.

Инаугурация Милоша Земана состоится в Пражском Граде 8 марта 2018 года.