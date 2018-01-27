Президент Гондураса вступил в должность на второй срок на фоне протестов

МЕХИКО, 27 янв — РИА Новости. Хуан Орландо Эрнандес в субботу официально вступил в должность президента Гондураса на второй срок подряд после месяцев протестов оппозиции и в обстановке повышенных мер безопасности.

Церемония прошла на центральном стадионе в столице страны Тегусигальпе, где собрались сторонники и приглашенные иностранные делегации. Вокруг стадиона были выстроены несколько кругов безопасности в ожидании акций протеста.

"Мое обещание — работать для всех, и сегодня я обещаю начать процесс примирения между всеми гондурасцами, как это и должно быть. Спасибо, народ Гондураса", — заявил Эрнандес в ходе своего выступления, транслировавшегося по каналу CHTV.

Президент также вспомнил о своей сестре Ильде, погибшей в декабре в результате катастрофы вертолета. Она была советником президентской кампании Эрнандеса.

Оппозиция и ее лидер Сальвадор Насралла, проигравший выборы, призвали своих сторонников идти маршем к стадиону, чтобы помешать церемонии инаугурации. В разных районах Тегусигальпы с раннего утра в субботу вспыхивали акции протеста против вступления Эрнандеса в должность на новый четырехлетний срок. Прямые трансляции в социальных сетях свидетельствуют, что манифестанты также громили различные офисные здания и поджигали их изнутри. Силы безопасности несколько раз применили слезоточивый газ для разгона манифестаций.

Эрнандес стал первым президентом Гондураса, который занимает этот пост два срока подряд, с момента принятия новой конституции в 1982 году. В 2013 году он шел на свои первые выборы под лозунгом борьбы с преступностью, уровень которой тогда был запредельно высок (75 убийств на каждые 100 тысяч населения в год). По сообщению портала Prensa, за годы правления Эрнандеса этот показатель удалось уменьшить до 43 на 100 тысяч населения. При этом дефицит бюджета страны за годы его правления уменьшился с 7,9% до 3,2%.

Выборы прошли 26 ноября, но после них оппозиция организовала мощные протесты, вылившиеся в массовые беспорядки. Всего погибли, по последним данным, 30 человек. Протестующие требовали второго тура или пересчета голосов. В итоге удостоверение президента Эрнандес получил только 19 января.