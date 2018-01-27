Словацкий премьер поздравил Земана с победой на выборах

Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан приветствует своих сторонников в Праге, Чехия. 27 января 2018

Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан приветствует своих сторонников в Праге, Чехия. 27 января 2018

ПРАГА, 27 янв – РИА Новости. Словацкий премьер Роберт Фицо поздравил действующего главу Чехии Милоша Земана с победой на президентских выборах, сообщила журналистам пресс-секретарь премьера Беатрис Сабова в субботу.

В субботу завершился второй тур выборов президента Чехии. По его итогам Земан получил, согласно предварительным данным, 51,38% голосов избирателей, его соперник, экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош – 48,62%. Инаугурация Земана состоится на Пражском граде 8 марта 2018 года.

"Поздравляю своего друга Милоша Земана с переизбранием президентом Чешской республики. Я всегда воспринимал его (Земана) как интеллигентного и опытного политика, и я очень рад, что чешская общественность опять высказалась за него", — написал в поздравлении словацкий премьер.

Вечером в субботу Земану также позвонил президент Словакии Андрей Киска и поздравил его с победой.