В ЛНР рассказали об обстреле со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 27 янв — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по позициям Народной милиции ЛНР в районе села Логвиново самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

"ВСУ после кратковременного затишья возобновили обстрелы территории ЛНР", — заявил Марочко.

По его словам, обстрел был произведен в 18.10 из БМП-1 и крупнокалиберного пулемета с направления подконтрольного украинским силовикам населенного пункта Луганское по позициям Народной милиции ЛНР в районе Логвиново.