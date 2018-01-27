Две крупные египетские партии не стали выдвигать кандидатов в президенты

КАИР, 27 янв — РИА Новости. Две крупные египетские партии — левая "Тагамммуа" и либеральная "Вафд" — не стали выдвигать кандидатов на выборах главы государства, которые пройдут в марте.
В свою очередь партия "Тагаммуа" также призвала своих сторонников поддержать кандидатуру президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, который заявил о намерении баллотироваться на второй срок. В опубликованном в субботу заявлении партии говорится, что действующий президент "проявил волю" при решении таких ключевых проблем как борьба с коррупцией, под его руководством проводится реализация ряда крупных экономических проектов. Кроме того, по мнению партии, ас-Сиси сумел противостоять внешнему давлению, которое оказывалось на Египет после отстранения от власти "Братьев-мусульман" в 2013 году.
Действующий египетский президент ас-Сиси объявил о намерении участвовать в выборах неделю назад. Сотрудники его избирательной компании выполнили все необходимые процедуры для его регистрации как кандидата. Сам глава государства уже прошел медицинскую комиссию, заключение которой необходимо для официальной регистрации в качестве кандидата.
В случае, если действующий президент станет единственным зарегистрированным кандидатом на выборах, голосование состоится. Ему достаточно будет получить поддержку пяти процентов зарегистрированных избирателей, чтобы вновь занять президентское кресло.