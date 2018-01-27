ДНР считает иррациональным внесение министров республики в список санкций

ДОНЕЦК, 27 янв — РИА Новости. Внесение официальных лиц ДНР в санкционный список США сложно объяснить с позиции рациональности, это своеобразное подтверждение высокой оценки их деятельности, заявила РИА Новости глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, представитель ДНР в политической подгруппе по Донбассу Наталья Никонорова.

Министерство финансов США в пятницу ввело санкции против 10 министров непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. В него попала и глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Введение санкций со стороны министерства финансов США против официальных лиц республик крайне сложно объяснить с позиций логики и рациональности", — сказала Никонорова.

По ее словам, вместо того чтобы оказать давление на представителей Киева для выполнения ими минских соглашений и деэскалации ситуации в Донбассе, "американские власти предпочитают тратить время на введение бессмысленных санкций".

"Особенно странным кажется включение в санкционный список "для оказания давления с целью имплементации минских соглашений" представителей республик в минском процессе. В отличие от украинских переговорщиков, именно эти официальные лица прикладывают все необходимые усилия для налаживания диалога с целью имплементации минских соглашений", — отметила Никонорова.

При этом она добавила, что включение в санкционный список несет и "приятное для властей республики значение".

"Если учесть, что Вашингтон недавно разрешил Киеву принять закон, направленный на военное решение конфликта и противоречащий минским соглашениям, включение в санкционный список представителей ДНР, "которые осуществляют эффективный контроль на территории" республики, является своеобразным подтверждением высокой оценки нашей деятельности", — добавила Наталья Никонорова.