МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Совете Европы существует внутреннее указание "противодействовать" украинским парламентариям, заявил "Укринформу" глава делегации страны в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Секретариату Совета Европы говорят, что индексирование зарплат им не происходит из-за неуступчивости украинцев. Дают задание начинать нас максимально критиковать и создавать проблемы", — сказал Арьев.

По его словам, это связано с тем, что Россия приостановила часть выплат взноса в бюджет организации. "Сейчас мне несколько человек сказали, что Украину пытаются сделать виноватой, потому что мы стоим на пути 50 миллионов евро от России", — заявил глава украинской делегации в ПАСЕ. Он также пообещал, что "эти византийские игрища плохо закончатся для Совета Европы".

Москва с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своих представителей в ПАСЕ, так как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. Летом прошлого года Россия приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут полностью восстановлены.