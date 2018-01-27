Драгош признал поражение на президентских выборах в Чехии

ПРАГА, 27 янв — РИА Новости. Бывший председатель Академии наук Чехии Йиржи Драгош, проигравший во втором туре президентских выборов действующему главе государства Милошу Земану, в ходе выступления перед своими сторонниками признал поражение и поздравил с победой Земана. Его выступление транслировало республиканское телевидение.

В субботу в Чехии завершился второй тур президентских выборов, в котором принимали участие два победителя первого тура — Земан и Драгош. После подсчета результатов на 99% избирательных участков Земан набрал во втором туре 51,67% голосов избирателей, его кандидатуру поддержали 2,8 миллиона сограждан. Его соперник набрал 48,32%, свои голоса ему отдали 2,62 миллиона человек.

Драгош выразил уверенность, что "не победил, но и не проиграл" на выборах.

"Я горжусь тем, что мы своим участием в выборах подняли огромную волну энергии. Уверен, что эта энергия не исчезнет, что она останется на благо республики", — сказал он. Драгош также заявил, что не намерен уходить из общественной жизни страны.

Инаугурация Земана состоится на Пражском Граде 8 марта 2018 года.