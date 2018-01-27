В Кельне полицейские остановили прокурдскую демонстрацию

БЕРЛИН, 27 янв — РИА Новости. Полиция немецкого Кельна остановила прокурдскую демонстрацию, в которой приняли участие несколько тысяч человек, два участника акции задержаны, сообщило агентство DPA со ссылкой на правоохранителей.

"Участники акции, несмотря на предупреждение, использовали запрещенные флаги Рабочей партии Курдистана (признана в ФРГ террористической организацией) и портреты (ее лидера) Абдуллы Оджалана", — цитирует агентство представителя полиции.

В полиции подчеркнули, что демонстрация символов террористической организации в Германии "запрещена и преследуется по закону".