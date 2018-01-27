Израильтяне, пережившие холокост, призвали Нетаньяху не высылать африканцев

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 янв — РИА Новости. Десятки израильтян, переживших холокост, призвали премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху отказаться от высылки африканских мигрантов, которые претендуют на убежище в еврейском государстве.
"Мы, те, кто знает, каково это быть беженцем, не иметь ни дома, ни страны, которая бы нас защищала, <…> не в силах понять, как может еврейское правительство изгонять беженцев и просителей убежища, обрекая их на путь боли, мучений и смерти", — говорится в письме, которое опубликовали израильские газеты.
"Остановите этот процесс. Только вы можете принять историческое решение и показать миру, что еврейское государство не допустит страданий и мучений людей, которые находятся под его защитой", — призвали авторы послания.
Ранее глава правительства заявил, что Израиль действует не против беженцев, а против нелегальных мигрантов, которые приехали в поисках работы. Страна продолжит предоставлять убежище настоящим беженцам и выдворять нелегальных мигрантов со своей территории.