Израильтяне, пережившие холокост, призвали Нетаньяху не высылать африканцев

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 янв — РИА Новости. Десятки израильтян, переживших холокост, призвали премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху отказаться от высылки африканских мигрантов, которые претендуют на убежище в еврейском государстве.

Тридцать шесть авторов письма присоединились к набирающей обороты общественной кампании в поддержку африканцев, в которой уже участвуют сотни представителей академического сообщества, творческой интеллигенции Израиля и даже несколько пилотов национального авиаперевозчика.

"Мы, те, кто знает, каково это быть беженцем, не иметь ни дома, ни страны, которая бы нас защищала, <…> не в силах понять, как может еврейское правительство изгонять беженцев и просителей убежища, обрекая их на путь боли, мучений и смерти", — говорится в письме, которое опубликовали израильские газеты.

"Остановите этот процесс. Только вы можете принять историческое решение и показать миру, что еврейское государство не допустит страданий и мучений людей, которые находятся под его защитой", — призвали авторы послания.

Перекрыв стеной границу с Египтом, власти Израиля свели к нулю миграцию из Африки и в январе обнародовали планы выдворения почти 40 тысяч нелегалов, успевших проникнуть в еврейское государство. Нетаньяху говорит, что договорился о приеме выходцев из Судана и Эритреи, чья репатриация невозможна юридически, с неназванной третьей страной. Местные СМИ предполагают, что речь идет о Руанде.

Ранее глава правительства заявил, что Израиль действует не против беженцев, а против нелегальных мигрантов, которые приехали в поисках работы. Страна продолжит предоставлять убежище настоящим беженцам и выдворять нелегальных мигрантов со своей территории.