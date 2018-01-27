КИЕВ, 27 янв — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал Национальную полицию и Нацгвардию готовиться к работе на территориях Донбасса.
Глава МВД добавил, что сейчас правоохранителей отвлекают от настоящей работы "фальшивые митинги", которые проводятся на Украине.
Ранее Аваков сообщил о скором создании "дорожной полиции Крыма", которой, впрочем, придется работать на других участках — якобы временно, пока Киев не вернет себе полуостров. В Крыму отметили, что появление еще одной "виртуальной" структуры, вероятно, вызвано тем, что украинскому МВД не хватает денег из бюджета.
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