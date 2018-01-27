КИЕВ, 27 янв — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал Национальную полицию и Нацгвардию готовиться к работе на территориях Донбасса.

По его словам, эти районы уже скоро вернутся под контроль Киева, "и там надо будет следить за порядком". Министр предупредил, что это "очень тяжелая работа". "Надо готовиться к ней уже сейчас", — заключил он.

Глава МВД добавил, что сейчас правоохранителей отвлекают от настоящей работы "фальшивые митинги", которые проводятся на Украине.

Ранее Аваков сообщил о скором создании "дорожной полиции Крыма", которой, впрочем, придется работать на других участках — якобы временно, пока Киев не вернет себе полуостров. В Крыму отметили, что появление еще одной "виртуальной" структуры, вероятно, вызвано тем, что украинскому МВД не хватает денег из бюджета.

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