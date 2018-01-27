МИД ФРГ обещает поддержку Афганистану на фоне очередного теракта в Кабуле

БЕРЛИН, 27 янв — РИА Новости. МИД ФРГ осудил очередной теракт в Кабуле, подтвердил намерение продолжать поддержку Афганистана в борьбе с терроризмом, заявил в субботу МИД ФРГ.

"Мы решительно осуждаем предательскую атаку в Кабуле… Афганский народ вынес достаточно бессмысленного насилия. Жестокое насилие только укрепит Афганистан и его друзей в более решительном поиске мира. Германия решительно поддерживает людей в Афганистане", — говорится в заявлении МИД.

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. Как сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местный минздрав, 95 человек погибли, еще 158 получили ранения.