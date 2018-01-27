Земан лидирует на выборах президента Чехии с 57,97% голосов

ПРАГА, 27 янв — РИА Новости. Действующий президент Чехии Милош Земан после подсчета данных на 10% избирательных участков лидирует по итогам второго тура выборов главы государства с 57,97% голосов, сообщило в субботу республиканское статистическое управление.

"У другого кандидата, экс-председателя Академии наук Йиржи Драгоша, 42,02% голосов", — говорится в сообщении.

Второй тур президентских выборов проходил в Чехии в течение пятницы и субботы, в них приняли участие, по предварительным данным, около 60% из почти 8,5 миллиона зарегистрированных избирателей, которые имели возможность отдать предпочтение одному из двух кандидатов. Победителем выборов станет тот, кто получит большинство голосов избирателей.