Число погибших при взрыве в Кабуле достигло 95 человек

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в дипломатическом квартале в столице Афганистана возросло до 95 человек, еще 158 пострадали, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя министерства здравоохранения страны.

Ранее сообщалось о 63 жертвах и 151 пострадавшем.

Взрыв прогремел в субботу в квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. По данным СМИ, взрыв совершил террорист-смертник на заминированном автомобиле скорой помощи. Замглавы МВД сообщил об аресте четырех человек, связанных с терактом. Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за взрыв.

Российское посольство находится далеко от места теракта, информации о пострадавших россиянах нет.