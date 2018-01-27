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"Тысяча дефектов". Половина F-35 не готова к бою, рассказали в Пентагоне

16:4027.01.2018
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CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35Американский истребитель F-35. Архивное фото.Американский истребитель F-35. Архивное фото.
CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Все усилия, направленные на то, чтобы повысить надежность самолетов F-35 "застопорились" из-за многочисленных проблем, пишет Bloomberg со ссылкой на доклад, подготовленный в Пентагоне.

Самолет F-35 ВВС США на авиабазе Кадена в Японии. Архивное фото.
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Omari Bernard
Американский F-35 начал "рассыпаться" в полете

Доля готовых к бою самолетов находится на уровне около 50%, причем ее не удается существенно повысить с октября 2014 года, несмотря на рост числа F-35, утверждает в докладе глава отдела Пентагона по войсковым испытаниям Роберт Белер.

Улучшенные версии программного обеспечения для истребителя появлялись уже 31 раз, однако некоторые ключевые недостатки до сих пор не исправлены, говорится в докладе. В общей сложности в настоящее время не устранены порядка тысячи различных дефектов F-35, которые могут сказаться на эффективности его боевого применения.

Например, самолеты модификаций F-35B для Корпуса морской пехоты и F-35C для авианосцев нельзя заправлять в воздухе. Технические дефекты влияют на запуск ракет AIM-120 "воздух-воздух" и сброс боеприпасов "воздух-земля". Дисплей в шлеме пилота, на котором отображаются данные о полете и о целях, работает некорректно, а несовершенная система диагностики обнаруживает "отказы" систем, которые на самом деле функционируют нормально.

Для того, чтобы окончательно завершить растянувшуюся на 16 лет фазу разработки F-35, самолету необходимо пройти интенсивные войсковые испытания, которые запаздывают уже на год. Кроме того, их вряд ли удастся завершить до декабря 2019 года, подчеркивают авторы документа.

Истребитель F-35. Архивное фото
© Википедия
Военный врач раскрыл причину плохого самочувствия пилотов F-35

В Пентагоне также заявляли о необходимости снизить стоимость программы. При этом американское военное ведомство намерено ускорить производство F-35, хотя до сих пор не исправлены наполадки, выявленные на нынешнем этапе тестирования, отмечает Bloomberg.

F-35 Lightning II — второй серийный истребитель пятого поколения после F-22 Raptor. Программа по созданию F-35 обошлась США примерно в полтора триллиона долларов. Самолеты регулярно подвергались критике, в том числе со стороны президента Дональда Трампа. Неоднократно сообщалось также о различных технических неполадках. Так, в октябре прошлого года стало известно, что у многих пилотов наблюдаются симптомы кислородного голодания, а в ноябре прошлого года Пентагон на 30 дней заморозил программу оснащения вооруженных сил F-35 после того, как на истребителях нашли ржавчину.

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