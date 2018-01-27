Стало известно, почему Трамп не встретился с Порошенко в Давосе

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не смог провести встречу со своим украинским коллегой Петром Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе из-за нехватки времени. Об этом сообщила американская журналистка Маргарет Бреннан.

Как пишет Бреннан, Трамп хотел встретиться с Порошенко, но уехал в Вашингтон. Поэтому украинский лидер провел переговоры с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

"Тиллерсон остался в Давосе и только что встретился с президентом Украины Порошенко. Тиллерсон сказал ему, что Трамп тоже хотел встретиться с ним, но не успел. Трамп уже на пути в Вашингтон", — говорится в записи журналистки в Twitter.

В рамках форума президент США провел двусторонние переговоры с главой британского правительства Терезой Мэй и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Кроме того, Трампу хватило времени на встречу с президентом Швейцарии Аленом Берсе и главой Руанды Полем Кагаме, а также с бизнесменами и организаторами мероприятия.

О том, что Трамп и Порошенко планируют встретиться в Давосе, ранее сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. При этом в Белом доме заявили, что переговоры не запланированы, но Порошенко и Трамп могут увидеться на одном из мероприятий. В расписании американского президента, опубликованном в его официальном аккаунте в Facebook, переговоры с украинским лидером не значились.